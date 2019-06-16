Несколько станций метро закроют на вход

Станции закроют во избежание массового скопления людей. Фото: Василий Артюшенко, zn.ua

16 июня могут ограничить вход на три станции киевского метро. Причиной этого является концерт на НСК Олимпийский, пишет пресс-служба подземки.

Речь идет про станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

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В ведомстве объяснили, что вход ограничат после концерта во избежание массового скопления людей на платформах станций.

С 14 июня до 14 июля, в Киеве изменят график движения два троллейбусных маршрута. Об этом собщают в Киевпастрансе.