Несколько станций метро закроют на вход

16 июня могут ограничить вход на три станции киевского метро. Причиной этого является концерт на НСК Олимпийский, пишет пресс-служба подземки.
Речь идет про станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
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В ведомстве объяснили, что вход ограничат после концерта во избежание массового скопления людей на платформах станций.
С 14 июня до 14 июля, в Киеве изменят график движения два троллейбусных маршрута. Об этом собщают в Киевпастрансе.
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