Несколько станций метро закроют на вход

 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 108
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 189
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
31 Просмотров: 4797
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 288
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1647
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3258
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3258
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24786
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7740
Фото
Все фото
7
3
12
14
3
Разруха и беспорядок: кинотеатр &quot;Киев&quot; показали изнутри
Разруха и беспорядок: кинотеатр "Киев" показали изнутри
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Авто разорвало, тела разбросало по дороге: в Киеве смертельная авария
Авто разорвало, тела разбросало по дороге: в Киеве смертельная авария
Жарятся на солнце возле церкви: как загорают в Киеве
Жарятся на солнце возле церкви: как загорают в Киеве
Все проходили мимо: в столичном Гидропарке мужчина упал со скамейки и умер
Все проходили мимо: в столичном Гидропарке мужчина упал со скамейки и умер
Видео
Все видео
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
"У водителя + 53°C" - выяснили, какой транспорт в столице жаркий
"У водителя + 53°C" - выяснили, какой транспорт в столице жаркий
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Работа кипит: видео строительства Подольского моста в Киеве
Работа кипит: видео строительства Подольского моста в Киеве
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1710
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3015
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5283
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 117
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 13:03

Несколько станций метро закроют на вход

  Комментировать
Несколько станций метро закроют на вход
Станции закроют во избежание массового скопления людей. Фото: Василий Артюшенко, zn.ua

16 июня могут ограничить вход на три станции киевского метро. Причиной этого является концерт на НСК Олимпийский, пишет пресс-служба подземки.

Речь идет про станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке

В ведомстве объяснили, что вход ограничат после концерта во избежание массового скопления людей на платформах станций.

С 14 июня до 14 июля, в Киеве изменят график движения два троллейбусных маршрута. Об этом собщают в Киевпастрансе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несколько станций метро закроют на вход». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 26208
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 16102
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка Просмотров: 15075
Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда
Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда Просмотров: 14644
Зеленский назначил командующего Нацгвардии
Зеленский назначил командующего Нацгвардии Просмотров: 13361
Новости Киева
Взрыв в Киеве: появились новые подробности
Взрыв в Киеве: появились новые подробности 1 Просмотров: 3447
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В центре Киева прогремел мощный взрыв Просмотров: 999
Разруха и беспорядок: кинотеатр "Киев" показали изнутри
Разруха и беспорядок: кинотеатр "Киев" показали изнутри
7
 1 Просмотров: 3033
Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана
Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана Просмотров: 3069
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
3
 Просмотров: 3114
Больше всего комментируют
31
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
12
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
5
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
3
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
Голосов: 5182
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua