В Киевев изменят график движения троллейбусов

С 14 июня до 14 июля, в Киеве изменят два троллейбусных маршрута.

В частности, будет изменен маршрут троллейбуса №12 и ночного троллейбуса №91Н, сообщает "Киевпастранс".

Причина - будут выполняться работы по устройству наружных инженерных сетей на улице Жилянской.

Соответственно движение троллейбусов в направлении станции метро "Лыбидская" будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Антоновича по действующей трассе, далее – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее - по действующим трассам.

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Автор: Киевпастранс

В Киеве действуют четыре ночные троллейбусные маршруты – 91Н (Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская), 92Н (Аэропорт - пр. Свободы), 93Н (ст. М. "Пл. Льва Толстого" - ул. Чернобыльская), 94Н (ст. м. "пл. Льва Толстого" - ул. Курбаса).