Взрыв в Киеве: появились новые подробности

Взрыв на ул. Тургеневской, 16 произошел в одном из гаражей, который находится во дворе трехэтажного дома.
В результате инцидента были разрушены три гаража и газовая труба. Из-за этого часть дома отключили от газоснабжения, сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
Кирпичные глыбы разлетелись на десятки метров и повредили несколько автомобилей. Взрывная волна разрушила окна и двери в домах.
Пострадавших пока не обнаружили.
По словам местных, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Специалисты выясняют, что стало причиной взрыва.
Коммунальщики разбирают завалы на месте происшествия.
Повреждения ликвидируют.
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15 июня ночью в Шевченковском районе Киева, по ул.Тургеневская произошел мощный взрыв. В жилых домах выбило стекла. Была версия, что взорвался газ.
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