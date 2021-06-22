Взрыв с пожаром в пятиэтажке под Киевом: пострадавших стало больше

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Возросло количество пострадавших в результате взрыва в пятиэтажном доме в селе Белогородка Бучанского района под Киевом.

К врачам обратились всего 11 человек. Три человека остаются в больнице. Всем остальным оказана помощь на месте, в основном люди обращались с отравлением угарным газом и ожогами, сообщает ТСН.

Площадь возгорания была более 600 кв м. Что именно взорвалось пока еще устанавливают, но пока отвергают версию о взрыве газа, ведь запаха не было. Местные рассказывают, что встряхнуло дом сильно и громко.

Верхние этажи горели, а нижние были затоплены тоннами воды. Поэтому людей планируют разместить в местном клубе, кто-то уже уехал к родным и друзьям. Но чиновники обещают, что без присмотра жилье людей не оставят. Чтобы не работали вандалы, должна быть установлена ​​круглосуточная охрана.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека. И потребовал установить причины взрыва.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно скорее", - заявил Зеленский в Twitter.

Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

Трагедия произошла 21 июня в 13:20. Во время тушения пожара спасатели нашли тело человека, ориентировочно - это мужчина. Известно, что среди пострадавших - 12-летний ребенок. Рвануло в квартире на третьем этаже. Пожар распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю.