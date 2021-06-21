Взрыв с пожаром в многоэтажке под Киевом: новые подробности и фото

Пожарные локализовали пожар в пятиэтажном доме в с. Белогородка Бучанского района под Киевом, который произошел после взрыва в квартире на третьем этаже.

Фото: facebook.com/MNSKOB

Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю, и его тушение продолжалось от 13:20 до 16:28, сообщили в пресс-службе ГЧСЧ в Киевской области.

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"На месте пожара обнаружено погибшего человека, ориентировочно мужского пола", - добавляют спасатели.

В общем, чтобы потушить огонь были привлечены 62 чел. личного состава и 15 ед. техники.

Трагедия произошла 21 июня в 13:20. Есть погибший. Два человека в больнице, один из них -12-летний ребенок. Еще шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались.