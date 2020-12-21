Взрыв разрушил часть многоэтажки

6 месяцев назад, 21 июня, мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в 6-м подъезде высотки около 10 утра. Обвалились 16 квартир с 4-го по 8-й этаж.

5 человек погибли, столько же оказались в больнице. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир. Взрыв произошел из-за утечки газа, по одной из версий. По второй - в доме могла сдетонировать взрывчатка, говорили тогда. Однако окончательных выводов экспертизы нет до сих пор. Не установлен виновник. Большинство пострадавших не получили права собственности на новые квартиры.

На запрос в столичную полицию по экспертизам Gazeta.ua получила ответ. В нем указано, что комплексная взрывотехническая экспертиза продолжается. Сведения о ходе, объем проведенных в уголовном производстве следственных действий не подлежат разглашению.

"В настоящее время в уголовном производстве проводятся все необходимые следственные/розыскные действия. И назначены соответствующие экспертизы в КНДЕКЦ и КНИСЕ, направленные на установление окончательной причины взрыва. Выполнение комплексной взрывотехнической экспертизы в настоящее время продолжается", - сказано в письме.

Также отмечается, что виновникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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Между тем жители разрушенных квартир устроили символическое прощание с домом и создали возле него арт-объект. Люди зацементировали в бетоне 40 ключей от квартир, пострадавших в результате ЧП.

Автор: facebook.com/pisanenkoml 6 месяцев назад мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Дом демонтируют

"Так мы помянули своих погибших соседей и попрощались с домом. Несмотря на значительное количество так и не решенных проблем и не выполненных обещаний, нам пришлось. Дом активно демонтируют", - рассказала Gazeta.ua одна из пострадавших Марина Писаненко.

Автор: facebook.com/pisanenkoml Жители разрушенных квартир устроили символическое прощание с домом - зацементировали в бетоне 40 ключей от квартир, пострадавших в результате ЧП

В Киеве на Позняках начался демонтаж разрушенной взрывом многоэтажки, который продлится всю зиму. Рабочие говорят, что процесс сложный, потому что по бокам стоят жилые секции, а на разборку разрушений у них уйдет не менее с неделю на один этаж. Между тем владельцам разрушенных домов выдвинули ультиматум. Должны отказаться от своих квартир, иначе не получат материальную помощь.