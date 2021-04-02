Взрыв на предприятии: назвали предварительную причину

На предприятии по переработке семян подсолнечника на масло в Харькове мог взорваться промышленный маслопресс.

На месте происшествия полицейские установили, что на территории данного завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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Известно, что на территории цеха на момент взрыва находилось 5 работников.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства взрыва.

Взрыв произошел 2 апреля в 4:08 на ул. Новомосковской, 8а. В результате здание разрушило. На месте пожара обнаружено тело погибшего работника, 1997 года рождения. Еще один рабочий, 1983 года рождения, с ожогами лица в больнице.