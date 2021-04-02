 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
1 Просмотров: 288
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 153
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 495
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1026
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 783
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 567
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
6
3
3
4
На предприятии произошел мощный взрыв: есть погибший
На предприятии произошел мощный взрыв: есть погибший
Организатор скрывается за границей: нашли поджигателей авто полицейского
Организатор скрывается за границей: нашли поджигателей авто полицейского
В Умани ссора паломников закончилась стрельбой
В Умани ссора паломников закончилась стрельбой
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции
Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции
Видео
Все видео
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Полицейский предлагал водителю понюхать носки: в сеть попало скандальное видео
Полицейский предлагал водителю понюхать носки: в сеть попало скандальное видео
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Дальнобойщики устроили массовую драку на границе
Дальнобойщики устроили массовую драку на границе
Пассажир "сдал" в руки патрульным пьяного таксиста: момент попал на видео
Пассажир "сдал" в руки патрульным пьяного таксиста: момент попал на видео
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 909
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 729
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 279
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 567
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 252
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 234
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 10:39

На предприятии произошел мощный взрыв: есть погибший
4

  Комментировать

В Харькове 2 апреля на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло прогремел взрыв.

Один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Харьковской области.

"02 апреля в 4:08 на номер "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а. Взрыв произошел в металлическом ангаре резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. На месте пожара обнаружено тело погибшего работника, 1997 года рождения. Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова ", - говорится в сообщении.

2 апреля на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло прогремел взрыв
Фото: kh.dsns.gov.ua
Один мужчина погиб, еще один пострадал
Взрыв произошел в металлическом ангаре резервуара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У погибшего от взрыва нашли дома склад оружия

Огонь локализировали в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина взрыва устанавливается.

В поселке Петрово Петровского района Кировоградской области погиб 46-летний мужчина. Его затянуло в деревообрабатывающий станок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На предприятии произошел мощный взрыв: есть погибший». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

В море вышел самый большой лайнер в мире

Иоанн Павел II был первым в истории Папой-славянином

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 22430
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10728
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 7128
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 Просмотров: 4302
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 4140
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой принуждал к сексу 11-летнего мальчика
Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой принуждал к сексу 11-летнего мальчика Просмотров: 117
Организатор скрывается за границей: нашли поджигателей авто полицейского
Организатор скрывается за границей: нашли поджигателей авто полицейского
6
 Просмотров: 225
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
 Просмотров: 261
Полицейский предлагал водителю понюхать носки: в сеть попало скандальное видео
Полицейский предлагал водителю понюхать носки: в сеть попало скандальное видео
 1 Просмотров: 954
В Киеве 11-летней девочке нужны доноры крови
В Киеве 11-летней девочке нужны доноры крови Просмотров: 189
Больше всего комментируют
9
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
4
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
4
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
4
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
3
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Голосов: 362
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть