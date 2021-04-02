На предприятии произошел мощный взрыв: есть погибший

В Харькове 2 апреля на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло прогремел взрыв.

Один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Харьковской области.

"02 апреля в 4:08 на номер "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а. Взрыв произошел в металлическом ангаре резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. На месте пожара обнаружено тело погибшего работника, 1997 года рождения. Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова ", - говорится в сообщении.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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Огонь локализировали в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина взрыва устанавливается.

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