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четверг, 28 октября 2021 18:39

Взрыв на АЗС в Харьковской области: назвали причину

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Взрыв на АЗС в Харьковской области: назвали причину
В 5:48 пожар локализовали на площади 250 кв. м. К тушению привлекли 40 человек и девять единиц техники. Фото: dsns.gov.ua

Разгерметизацию подземной емкости с газом, в результате чего произошел взрыв на АЗС в Харьковской области, спровоцировал наезд грузовика на газораспределительную колонку, сообщила пресс-служба компании WOG, которой принадлежит заправка.

"Гражданин Турции, не справившись с управлением, совершил наезд на газораспределительную колонку. В результате произошла разгерметизация подземной емкости с газом, что привело к возгоранию газа. От огня пострадали два грузовых автомобиля", - говорится в заявлении.

В ближайшее время на объекте проведут ремонтно-восстановительные работы. АЗС возобновит свою деятельность в полном объеме, добавили в заявлении.

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Утром 28 октября на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Рай-Оленовка Холодногорского района на АЗК WOG произошел взрыв. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Произошла разгерметизация подземной емкости с газом, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля, сообщали спасатели. Жертв и пострадавших нет.

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Дата
28
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