Взрыв гранаты: в полиции рассказали подробности

Мужчина, устроивший взрыв в Марганце, погиб на месте. Фото: Нацполиция

Взрыв гранаты в Марганце устроил ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения, он погиб на месте.

Среди постражадлих, сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет, они получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, сотрудник полиции оказался на месте случайно, он направлялся на вызов неподалеку от места событий.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Сейчас полицейские выясняют, откуда у ранее судимого мужчины граната и что стало причиной взрыва.

Взрыв произошел 7 мая на улице Лермонтова в Марганце Днепропетровской области. В результате происшествия 1 человек погиб. Еще 3 получили ранения.