Взрыв гранаты в Дрогобыче: появилось видео с места трагедии

От взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет Фото: lv.npu.gov.ua

В Дрогобыче Львовской области от взрыва гранаты погибли два человека.

Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - они дружили, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Недавно они вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте ", - пишет Геращенко.

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Известно, что женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями забрали в больницу. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что 20 февраля у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в Дрогобыче произошел взрыв. У мужчины в руках взорвалась граната. От взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет. Женщина с травмами в больнице.