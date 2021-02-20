У мужчины в руках взорвалась граната: двое погибших и раненый

20 февраля у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в ​​Дрогобыче произошел взрыв. У мужчины в руках взорвалась граната.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она ​​госпитализирована.

Открыто уголовное производство. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего.

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