Подростку взрывом петарды оторвало пальцы

Подросток петарду пытался разрезать Фото: pixabay.com

В Одессе в 14-летнего подростка в руках взорвалась петарда.

Инцидент произошел 14 февраля. Парню оторвало ногтевые фаланги пальцев, сообщили в пресс-службе областной полиции.

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Известно, что подросток петарду пытался разрезать. Его доставили в областную детскую больницу.

Ребенку оторвало фаланги на 3 пальцах.

В селе Широкое Скадовского района Херсонской области у 2-летней девочки в руках взорвалась петарда. Отец поджег петарду и дал ее дочери, чтобы она бросила.