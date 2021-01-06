У 2-летней девочки в руках взорвалась петарда, которую дал ей отец

Отец поджег петарду и дал ее дочери, чтобы она бросила Фото: dilo.net.ua

В селе Широкое Скадовского района Херсонской области у 2-летней девочки в руках взорвалась петарда.

Отец поджег петарду и дал ее дочери, чтобы она бросила, пишет "Голос.ua". Девочка засмотрелась на пиротехническое средство и передумала его бросать.

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В районной больнице, куда доставили ребенка, сообщили об инциденте в полицию. Правоохранители этот факт внесли в ЕРДР как опрометчивое нанесения телесных повреждений.

Отец свою вину признал. В момент травмирования ребенка он был трезв.

В селе Безбородьки Драбовского района Черкасской области петарда упала на голову 10-летнего ребенка. Это произошло во время празднования Нового года.