Петарда упала на голову ребенка - он в больнице

У ребенка ожоги 1-2 степени. Фото: Черкасский центр экстренной медицины

В селе Безбородьки Драбовского района Черкасской области петарда упала на голову 10-летнего ребенка.

Это произошло во время празднования Нового года, сообщает КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebok.

Мальчика госпитализировали.

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У него сотрясение головного мозга, открытая рана и ожог 1-2 степени лобной области головы.

В Кременчуге Полтавской области 28 декабря 10-летней девочке петардой оторвало пальцы. Ребенка доставили в детскую больницу.