Взрыв дома в Запорожье: рассказали о состоянии пострадавших

Взрыв разрушил опорные элементы в пределах одного подъезда. Предварительно повреждены семь квартир. Фото: ГСЧС Украины

В Запорожье в результате взрыва в многоэтажке погибла 76-летняя женщина. Еще две получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

У одной из пострадавших 80% ожогов тела, сообщил областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

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"Пострадали две женщины: примерно 35 лет и 55 лет. Младшая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, численные ожоги тела второй и третьей степеней 80 процентов тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок", - говорится в сообщении.

Старшая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения.

Утром 28 января в Александровском районе на ул. Ивана Франко произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме между вторым и третьим этажом. Эвакуировали 15 жителей подъезда. На месте происшествия работают все экстренные службы, в том числе психологи ГСЧС. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Власти города оказывают помощь пострадавшим жителям и выясняют вопросы временного расселения.