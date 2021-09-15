Взрыв авто в Днепре расследуют как теракт

Фото: dp.npu.gov.ua

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре квалифицировали как террористический акт.

Такие данные по состоянию на 11:30 сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Личности погибших установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия", - рассказала Анна Старчевская с отдела коммуникации областной полиции.

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты. Подробности обещают сообщить позже.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на просп. Богдана Хмельницкого. Погибли два человека, которые были в салоне. Это ветеран АТО, сапер с "Украинского легиона" Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева. Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал.