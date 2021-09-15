Взрыв авто в Днепре: имена и фото погибших

При взрыве автомобиля Nissan Primera в Днепре погиб ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак.

Вторая погибшая - начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева, сообщили коллеги.

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"Дарья была одним из лучших сотрудников ГСЧС. А возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональный, мощный среди всех региональных пресс-служб ГСЧС. Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе управления", - рассказали коллеги.

Что стало причиной взрыва - устанавливают.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на просп. Богдана Хмельницкого. Погибли два человека, которые были в салоне.

Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал.