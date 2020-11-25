Взрослый мужчина притворился подростком и развращал через интернет несовершеннолетнюю

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 432
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 585
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 774
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2376
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1737
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
9
4
3
4
4
Задержали семью сутенеров
Задержали семью сутенеров
Мошенники оформили кредитов 400 тыс. грн на других граждан
Мошенники оформили кредитов 400 тыс. грн на других граждан
Мошенники выдавали себя за работников банка и снимали деньги со счетов клиентов
Мошенники выдавали себя за работников банка и снимали деньги со счетов клиентов
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
Иностранцы спланировали похищение влиятельного представителя ромов и хотели выкуп $100 тыс.
Иностранцы спланировали похищение влиятельного представителя ромов и хотели выкуп $100 тыс.
Видео
Все видео
Мошенница "продавала" в интернете несуществующую обувь и после получения предоплаты исчезала
Мошенница "продавала" в интернете несуществующую обувь и после получения предоплаты исчезала
Был "лишний": нарушитель карантина вытолкали из автобуса пассажиры
Был "лишний": нарушитель карантина вытолкали из автобуса пассажиры
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Пьяный полицейский повредил три автомобиля и разбил детскую горку
Пьяный полицейский повредил три автомобиля и разбил детскую горку
В Россию пытались вывезти незаконно вырубленые сосны
В Россию пытались вывезти незаконно вырубленые сосны
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 36
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 306
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 108
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 342
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 576
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 18:10

Взрослый мужчина притворился подростком и развращал через интернет несовершеннолетнюю

  Комментировать
Взрослый мужчина притворился подростком и развращал через интернет несовершеннолетнюю
Житель Житомирской области через интернет развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области Фото: uazmi.org

Житель Житомирской области через интернет развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области.

8 июля в полицию обратилась мама девочки и сообщила, что извращенец пишет дочери сообщения интимного характера, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина растлевал несовершеннолетних девушек и предлагал интим за деньги

"В июле 2019 с целью развращения малолетних лиц злоумышленник зарегистрировался в Интернет-сети и познакомился с 11-летней девочкой, представившись 13-летним подростком. Мужчина с помощью мобильного телефона и планшета сначала посылал ребенку сообщения и вел с ней беседы на сексуальные темы, а также учил ее половым извращением. Убедившись, что ребенок выполняет каждое его требование, попросил сфотографировать и снять на видео свои половые органы и отправить ему. Мужчина почти ежемесячно до мая 2020 выходил на связь с девочкой и просил воспроизводить сексуальные акты, а фотографии отправлять ему ", - говориться в сообщении.

Извращенца задержали. Ему сообщили о подозрении за развращение несовершеннолетней и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В городе Вишневое Киевской области взрослый мужчина развращал несовершеннолетних девушек. Мужчина развращал девочек в автомобиле. Одну из жертв он вывез в Обуховский район.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрослый мужчина притворился подростком и развращал через интернет несовершеннолетнюю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 24372
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 5 Просмотров: 13842
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12978
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 10414
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8892
Происшествия
Задержали семью сутенеров
Задержали семью сутенеров
9
 Просмотров: 225
Мошенники оформили кредитов 400 тыс. грн на других граждан
Мошенники оформили кредитов 400 тыс. грн на других граждан
4
 Просмотров: 126
Мошенники выдавали себя за работников банка и снимали деньги со счетов клиентов
Мошенники выдавали себя за работников банка и снимали деньги со счетов клиентов
3
 Просмотров: 144
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
4
 Просмотров: 1188
Водитель BMW сбил насмерть пешехода и перевернулся в кювет
Водитель BMW сбил насмерть пешехода и перевернулся в кювет Просмотров: 162
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
5
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 1239
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть