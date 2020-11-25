Взрослый мужчина притворился подростком и развращал через интернет несовершеннолетнюю

Житель Житомирской области через интернет развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области Фото: uazmi.org

Житель Житомирской области через интернет развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области.

8 июля в полицию обратилась мама девочки и сообщила, что извращенец пишет дочери сообщения интимного характера, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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"В июле 2019 с целью развращения малолетних лиц злоумышленник зарегистрировался в Интернет-сети и познакомился с 11-летней девочкой, представившись 13-летним подростком. Мужчина с помощью мобильного телефона и планшета сначала посылал ребенку сообщения и вел с ней беседы на сексуальные темы, а также учил ее половым извращением. Убедившись, что ребенок выполняет каждое его требование, попросил сфотографировать и снять на видео свои половые органы и отправить ему. Мужчина почти ежемесячно до мая 2020 выходил на связь с девочкой и просил воспроизводить сексуальные акты, а фотографии отправлять ему ", - говориться в сообщении.

Извращенца задержали. Ему сообщили о подозрении за развращение несовершеннолетней и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В городе Вишневое Киевской области взрослый мужчина развращал несовершеннолетних девушек. Мужчина развращал девочек в автомобиле. Одну из жертв он вывез в Обуховский район.