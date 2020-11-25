Развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле: разоблачили 56-летнего извращенца

В городе Вишневое Киевской области взрослый мужчина развращал несовершеннолетних девушек

В городе Вишневое Киевской области взрослый мужчина развращал несовершеннолетних девушек.

Мужчина развращал девочек в автомобиле. Одну из жертв он вывез в Обуховский район, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"56-летний мужчина, который зарегистрирован в городе Вишневое, развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле. В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховщину, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия. Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных молодых девушек на территории Киева и Обуховщины", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал со своей сожительницей. Они изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Автомобиль, в котором мужчина развращал девочек, принадлежит гражданской жене. Его также изъяли.

За развращение несовершеннолетних мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

На Черниговщине полицейские задержали мужчину, который развращал несовершеннолетних девушек и предлагал им интимные отношения за деньги. Он находил несовершеннолетних девушек из неблагополучных семей через интернет. В процессе общения он предлагал школьницам встречи интимного характера за деньги и дорогие подарки.