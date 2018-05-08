Взорвался роутер из-за попадания молнии в интернет-кабель

7 мая в одном из черкасских домов на улице Добровольческих батальонов взорвался роутер. Причиной стало попадание молнии в интернет-кабель.

Из-за молнии в частном доме начался пожар, который хозяева потушили самостоятельно, сообщает пресс-служба ДСНС в Черкасской области.

Вследствие огня хозяева понесли убытки в виде поврежденного окна и внешней обшивки дома. Также пострадали личные вещи хозяев и газовый котел.

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В селе Косовка Володарского района Киевской области похоронили 85-летнюю Любовь Захарову. В ночь на 6 мая в ее дворе загорелись хлев и летняя кухня. Когда женщина увидела огонь, у нее остановилось сердце.

"Любовь Прокофьевна жила вместе с мужем. Ночью в их дворе загорелся хлев. Когда огонь перекинулся на летнюю кухню, его увидели соседи. Вызвали пожарных и разбудили хозяев. Любовь Прокофьевна первой вышла на улицу. Увидела пламени и ухватилась за сердце. Соседи пытались оказать женщине первую помощь. Но до приезда "скорой" она умерла", - рассказал корреспонденту Gazeta.uaсельский председатель Виталий Козачук.