Женщина не пережила пожара на собственном подворье

В ночь на 6 мая в селе Косовка Володарского района Киевской области в одном из дворов загорелся сарай и летняя кухня. Когда хозяйка увидела огонь, у нее остановилось сердце. Фото: Yavir.Net

В селе Косовка Володарского района Киевской области похоронили 85-летнюю Любовь Захарову. В ночь на 6 мая в ее дворе загорелись хлев и летняя кухня. Когда женщина увидела огонь, у нее остановилось сердце.

"Любовь Прокофьевна жила вместе с мужем. Ночью в их дворе загорелся хлев. Когда огонь перекинулся на летнюю кухню, его увидели соседи. Вызвали пожарных и разбудили хозяев. Любовь Прокофьевна первой вышла на улицу. Увидела пламени и ухватилась за сердце. Соседи пытались оказать женщине первую помощь. Но до приезда "скорой" она умерла", - рассказал корреспонденту Gazeta.uaсельский председатель Виталий Козачук.

"Пожарные потушили огонь. Выгорели кровли обоих построек и деревянный забор. Погибло шесть индокачек", - добавил он.

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Любовь Захарова переехала в Косовку несколько лет назад. Раньше жила в Казахстане.

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