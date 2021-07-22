Взбешенный бойцовский пес порвал в подъезде двух людей (18+)

В харьковской многоэтажке пес породы стафордшир-терьер покусал мужчину и женщину в подъезде.
Событие произошло на просп. Героев Сталинграда 22 июля, сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".
Отмечается, что владельцы собаки злоупотребляют спиртным и не следят за животным, из-за чего между соседями вспыхивают регулярные конфликты.
В тот день хозяйка квартиры пригласила в гости женщину и мужчину. Но, как только открылась дверь, из квартиры вырвался пес и набросился на мужчину - разорвал стопу и лицо. Пострадала от нападения животного и женщина.
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Свидетели говорят, что еще некоторое время после нападения пес бегал по подъезду, из-за чего пострадавшим никто не мог помочь.
Впоследствии на место приехали медики и полиция. Пострадавших госпитализировали.
Соседи добавили, что на владельцев собак неоднократно жаловались в полицию, однако те ничего не сделали.
Внимание! Видео не рекомендуется просматривать впечатлительным людям!
В Мирнограде Донецкой собаки породы кане-корсо загрызли 34-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте. Также многочисленные травмы получил 37-летний родственник погибшего. Животные принадлежат 54-летнему жителю. Он пояснил, что они натренированы на охрану.
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