Взбешенный бойцовский пес порвал в подъезде двух людей (18+)

В Харькове собака бойцовской породы искусала мужчину и женщину в подъезде. Фото: скриншот с видео

В харьковской многоэтажке пес породы стафордшир-терьер покусал мужчину и женщину в подъезде.

Событие произошло на просп. Героев Сталинграда 22 июля, сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

Отмечается, что владельцы собаки злоупотребляют спиртным и не следят за животным, из-за чего между соседями вспыхивают регулярные конфликты.

В тот день хозяйка квартиры пригласила в гости женщину и мужчину. Но, как только открылась дверь, из квартиры вырвался пес и набросился на мужчину - разорвал стопу и лицо. Пострадала от нападения животного и женщина.

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Свидетели говорят, что еще некоторое время после нападения пес бегал по подъезду, из-за чего пострадавшим никто не мог помочь.

Впоследствии на место приехали медики и полиция. Пострадавших госпитализировали.

Соседи добавили, что на владельцев собак неоднократно жаловались в полицию, однако те ничего не сделали.

Внимание! Видео не рекомендуется просматривать впечатлительным людям!

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