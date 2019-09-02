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понедельник, 02 сентября 2019 12:52

Выяснили данные женщины, которую нашли убитой на свалке

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Выяснили данные женщины, которую нашли убитой на свалке
В Харьковской области на свалке нашли труп женщины. Фото - ТРК "Сигма"

Полицейские установили личность женщины, которую нашли на свалке в Лозовой Харьковской области.

Ею оказалась 40-летняя местная женщина. Тело обнаружили около 6:35. Женщину зарезали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Эксперты изъяли вещественные доказательства. Следователи устанавливают свидетелей и все обстоятельства преступления.

Тело женщины обнаружил водитель мусоровоза утром 2 сентября, когда выгружал отходы. Женщина не похожа на бездомную - с маникюром и дорогими часами.

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