Вытащила на одеялах 52 человека: рассказали о героической медсестре Одесской психбольницы

Медсестра спасла 52 человека. Фото: static.ukrinform.com

Медсестра психиатрической больницы в Одессе Юлия Никитина спасла во время пожара 52 человека.

О ее поступке рассказала Екатерина Ножевникова на странице в Facebook.

"Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова. Многое видела в ленте о том, "кто виноват", "посадить всех", "ОГА не дала денег" и только несколько постов о самой Юле. Вот так живет человек, тихо живет и делает нехитрую и, кажется, неважную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь - это был путь к подвигу", - написала она.

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В сети также вспомнили о погибшей медсестре.

"Она была очень светлым и добрым человеком. Ранее работала в детской областной. А потом перешла в это отделение. "Мне их так жалко, кто им еще поможет", - рассказали в сети.

11 июня в реанимационном отделении Одесской городской больницы №9 скончался еще один пострадавший от пожара в психиатрической больнице. Это 90-летний Иван Шелепко. Был в тяжелом состоянии, имел ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом.