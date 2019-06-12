Смертельный пожар в психбольнице: число жертв увеличилось

11 июня в реанимационном отделении Одесской городской больницы №9 скончался еще один пострадавший от пожара в психиатрической больнице. Это 90-летний Иван Шелепко.
Был в тяжелом состоянии, имел ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом, рассказал корреспонденту Gazeta.ua заместитель главного врача Семен Табинский.
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"Пациента привезли в очень тяжелом состоянии. Благодаря соответствующей терапии состояние стабилизировали, он пришел в себя, была даже положительная динамика. Его психическое состояние было не совсем уравновешенное, но он был спокоен. Родственники были постоянно рядом, пытались быть в контакте с ним, и с врачами. Но случилось непредвиденное. Возникла тромбоэмболия легочной артерии, и пациент, к сожалению, умер", - рассказал Табинский.
По состоянию на утро 12 июня во больницах №11 и №8 остается еще 3 женщины.
Пожар в психиатрической больнице произошел вечером 10 июня. В заведении было 54 пациентов и 3 работников. На пепелище нашли тела 6-х - 5 пациентов и медсестры. Позже судмедэксперт установил, что один из пациентов умер до пожара от гнойного перитонита. 12 июля в Одессе объявили Днем траура.
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