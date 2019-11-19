Выстроилась очередь: прощаются с саперами, которые погибли в Балаклее

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В Ахтырке Сумской прощаются с военными, погибшими в Балаклее. Это 26-летние прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

Прощание проходит в помещении клуба, сообщает UA: Сумы.

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Провести погибших в последний путь пришли сотни людей. Они выстраиваются в очередь, чтобы отдать последний долг военным.

Во время утилизации боеприпасов на военных складах в Балаклее на Харьковщине прогремели взрывы днем ​​15 ноября. На месте погибли двое саперов - прапорщик 26-летний Дмитрий Мовчан и старший солдат 26-летний Денис Ярмак. Они служили в 91-м отдельном полку специального обеспечения. Еще пятеро военных травмированы. Один из них умер в больнице.