Выстрелил четыре раза, а потом застрелился сам: украинку в Испании убил сожитель

Испанец познакомился с украинкой на телешоу. Фото: "Обозреватель".

В Испании, в одной из квартир города Пуэртольяно полиция обнаружила тела 53-летнего испанца и 61-летней украинки. Оба были застрелены из одного пистолета еще 10 января.

Полиция считает, что причиной убийства стало домашнее насилие. Мужчина несколько раз выстрелил в украинку, а потом застрелился сам, передает "Обозреватель".

Правоохранители рассказали, что к ним обратился брат испанца, 53-летнего Антонио Санчеса Тальего. Он несколько дней не мог с ним связаться. Полиции пришлось лезть в квартиру с помощью пожарных, поскольку помещение расположено в мансарде на улице Калле Фуэнте.

Испанец четыре раза выстрелил в украинку Ольгу, а потом застрелился сам. Полицейские нашли в квартире пять гильз. Некоторые соседи признались, что слышали выстрелы, но никто не вызывал полицию.

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Встретились Ольга и Антонио на одном телешоу, которое занимается тем, что знакомит людей друг с другом. Женщина сидела в студии испанского телеканала, когда туда позвонил 53-летний Антонио и пожелал завязать с ней отношения. Отношения длились почти год. Месяц назад женщина переехала к испанцу.

Известно, что мужчина работал пожарным, и имеет две дочери. Одна из них сообщила, что у отца было оружие. Он увлекался стрельбой. Ольга родом из Мариуполя, по крайней мере, так указано на ее странице в соцсети. В городе она закончила школу и институт. Женщина прожила в Испании последние 20 лет, работала инженером-электриком.

Имеет две сестры. Они живут в России. Одна из сестра посещала женщину в Испании.

Семья женщины совсем недавно узнала о смерти Ольги, ибо до сих пор никто из родных не претендовал на то, чтобы забрать ее тело для похорон. Местная власть будет сама принимать решение о захоронении Ольги.

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