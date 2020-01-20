Во время купаний на Крещение умер человек

В Житомире произошла трагедия на праздновании Крещения. Фото: Журнал Житомира

В Житомирском гидропарке во время купаний на Крещение умер пожилой мужчина.

У него случился сердечный приступ, пишет издание "Журнал Житомира".

Пенсионеру стало плохо, когда он начал раздеваться, чтобы окунутся.

Медики "скорой" не успели оказать первую помощь. Они приехала через полчаса. За это время человек умер.

Мужчине было около 50-60 лет. Установили, что он житель Житомира.

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19 января в искусственном водоеме возле села Мужиево Береговского района Закарпатья утонули двое рыбаков 69 и 44 лет. Мужчины провалились на тонком льду.