Вышла в соседней области: нашли пропавшую 14-летнюю девушку

Фото: zk.npu.gov.ua

Исчезнувшая накануне в горах 14-летняя Юлия Котлан из села Розтоки Раховского района Закарпатья вышла на связь.

Около 14.00 девушка сообщила родным по телефону, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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Предварительно, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Юлия Котлан исчезла 2 августа. В составе группы пошла собирать чернику в село Богдан. Около 16.00 заметили ее исчезновения. Девушку искали полицейские, спасатели, горные поисковики и местные жители.