Вырванные с корнем деревья и затопленное метро: стихия в Киеве натворила беды

В воскресенье, 29 августа, по Киеву пронеслась мощная непогода. Столицу накрыли грозовые дожди, сопровождавшиеся шквальным ветром.

Спасатели четыре раза выезжали ликвидировать последствия урагана, повалившего деревья.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Первой вызов прозвучал в 17:21. На ул. Кудрявской, 16-А на припаркованный автомобиль Mersedes-Benz упало дерево. Второй подобный случай произошел на ул. Набережно-Крещатицкой. После этого еще дважды за вечер спасатели разбирали деревья", - сообщила пресс-служба ГСЧС столицы.

Ночная непогода стала причиной деревопада и сегодня, 30 августа. На автомобиль службы доставки "Новая почта" во время движении упало дерево. Машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал, но сильно испугался.

Последствия стихии наблюдались и в метро. Первый вестибюль станции Героев Днепра пришлось закрывать на вход и выход во избежание подтоплений.

В реки превратились и магистрали города. Это сразу осложнило движение и спровоцировало пробки.

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Жители Киева после ночного урагана распространяют в соцсетях удивительные фото неба, "раскрашенного" грозой.