Вырастили убийцу: обыскивают дом Николая Середницкого

Николай Середницкий отвергает обвинения в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы. Говорит, девушку никогда раньше не знал. Имеет свидетелей, что в ночь ее исчезновения в ее деревне не был. Фото - uaportal.com

16 августа около 7:00 полицейские пришли с обыском в дом Николая Середницкого в селе Новотреповка Знаменского района Кировоградской области. Мужчину подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы.

Доказательств вины Николая нет. Поэтому полицейские пришли их подбросить, считает жена задержанного Юлия Черпак.

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"Приехали двумя машинами. Я без адвоката их не пускала. Угрожали, что выбьют двери и будут искать доказательства. Думаю, у них их недостаточно, чтобы Колю посадить. Поэтому не так искать, как подбрасывать приехали. Бабушке мужа угрожали, обзывали, что убийцу вырастила и так далее", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua женщина.

Полицейские все же дождались адвоката подозреваемого и только тогда начали обыск дома. Что изъяли, пока неизвестно.

На след Николая Середницкого в убийстве Дианы Хриненко полиция вышла 1,5 месяца назад. Мужчина в это время находился в Польше на заработках. 13 августа был задержан польской полицией и передан украинским правоохранителям. 15 августа Ленинский райсуд Кропивницкого арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. Свою причастность к убийству мужчина отвергает.