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пятница, 20 августа 2021 18:10

Выплакались и пошли дальше: женщина рассказала, как пережила 30-часовые поиски сына в горах

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Выплакались и пошли дальше: женщина рассказала, как пережила 30-часовые поиски сына в горах
6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи более суток искали в горах на Ивано-Франковщине. Фото: if.npu.gov.ua

Марьяна Стефанциі из Коломыи Ивано-Франковской области, 6-летний сын которой потерялся на Говерле, была шокирована новостью. Не могла поверить, что ребенок может потеряться, когда вокруг столько взрослых.

Верила, что пока доедет до места, то сына уже найдут, но этого не произошло. Потому вместе с мужем Любомиром двинулись по маршруту, на котором потерялся сын.

"Мы с мужем были в отчаянии. Остановились и стали вдвоем отчаянно плакать и молиться. Когда проплакались, поняли, что надо что-то делать дальше", - рассказала Марьяна, передает liga.net.

Отец мальчика - кинолог и бывший военный, служил в АТО, поэтому около часа ночи он позвонил своим коллегам и попросил приехать вместе с собаками, на подмогу. Старший сын супругов, 12-летний Максим, тоже искал брата. Он трижды поднялся на Говерлу и почти под утро обессиленный сел отдохнуть. И увидев отчаяние родителей, обнял маму, чтобы ее успокоить, но сам начал страшно плакать.

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"Я должна была взять себя в руки, чтобы успокоить старшего сына. Утром его увезли домой, он был очень изнурен. Мы боялись, что если привезут Алешу в каком-то не таком состоянии, не хотели, чтобы Максим это видел", - рассказывает женщина.

В пять утра приехала новая группа спасателей, волонтеров, и группа военных - друзей Любомира из Львова. Начался еще один день поисков. Родители мальчика держались из последних сил, чтобы не поддаваться панике. Приближалась еще одна ночь.

"И вдруг в один момент я услышала крик спасительницы-психолога, которая была с нами. Подбежала к ней, она:" Нашли! ". Я начала так реветь как никогда. Не могла остановиться. Мы побежали в штаб, где были все рации, но услышали: "Ждите, еще точно не подтверждено". Сердце упало. Чтобы точно подтвердить, Алешу ли нашли, спасатели позвонили, когда я услышала голос сына, переполнили эмоции", - рассказывает Марьяна.

После объятий, поцелуев и слез, родители забрали сына домой. По дороге он много ел и говорил.

6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи 30 часов блуждал по горам. С родственниками близко обеда 14 августа отправился на Говерлу с базы Заросляк. Шли по самому легкому "зеленому" маршруту длиной почти 5 км. Ребенок потерялся на первом же километре, но родные это поняли только через 2 часа. Пытались искать самостоятельно, потом вызвали спасателей. В 23:00 заявили в полицию. Нашли Алексея вечером 15 августа. Мальчика заметили двое волонтеров из Коломыи на вершине горы Большая Козмецкая. Это на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. От тропы на Говерлу мальчик отошел в сторону более чем на 2 км.

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