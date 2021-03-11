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четверг, 11 марта 2021 14:51

Выпил бутылку водки за рулем - в Польше задержали украинского дальнобойщика
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В Польше задержали пьяного водителя с Украины
Фото: malopolska.policja.gov.pl
В Польше задержали пьяного водителя с Украины
В Польше задержали пьяного водителя с Украины
В Польше задержали пьяного водителя с Украины

32-летнего украинского водителя поймали пьяным за рулем грузовика Volvo на автостраде А4 вблизи Кракова.

Около полудня дежурный комиссариата дорожной полиции Кракова начал получать звонки от водителей. Жаловались, что автострадой А4 едет авто со странным водителем за рулем. Тот двигался от полосы к полосе, сообщили на сайте местной полиции.

Полицейские остановили и обследовали украинца на алкотестере. Первое обследование в 12:45 показало 3,46 промилле, последнее в 13:59 - 3,65 промилле, что в 18 раз превышает норму алкоголя в организме.

В кабине полицейские нашли пустую большую бутылку от водки. Водитель признался, что выпил ее за рулем.

10 марта нарушителя допросили и передали дело в суд. Тот запретил ему в течение 6 месяцев управлять транспортными средствами на территории Польши, а также оштрафовал на 6 тыс. злотых - более 43 тыс. грн.

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Полиция не разглашает названия компании, которой принадлежит грузовик. Однако на обнародованных на официальном сайте полиции фото видно, что на кабине грузовике есть надпись Overtrans, логотип и номер машины - 37. Это львовская компания, занимающаяся транспортными перевозками и складской логистикой.

Антирекорд установили украинские любители пьянки за рулем. В Украине в прошлом году оштрафовали больше всего за 3 года пьяных водителей. Если быть точными - 115 711 пьяных водителей выявили в 2019 году. Для сравнения: за 2018-й - чуть более 110 тыс. человек, за 2017 год - более 114 тыс.

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