Вынесли приговор мужчине, который забил молотком мать, жену и двух детей

Винниччанина 32-летнего Анатолия Мальца, который убил молотком мать 63-летнюю Валентину Анатольевну, бывшую жену 30-летнюю Надежду, сына 7-летнего Дениса и дочь Светлану, 3 года, признали виновным в преступлении. И приговорили к пожизненному заключению.

Такое решение сегодня, 27 апреля, вынес Винницкий городской суд. На самом строгом наказании настаивали прокуратура и родные убитых. Судебные заседания были закрытыми.

Фото: vn.npu.gov.ua

Дело расследовали и слушали более двух лет. Над раскрытием преступления работали более 100 полицейских. Мотивом убийства стало наличие другой семьи и попытки разорвать старые отношения.

"Он убивал всех по очереди. Его мать была в спальне на втором этаже, сын Денис - в соседней комнате у компьютера. Надя - на диване в прихожей. Свету нашли на кухне возле морской свинки, которую ранее ей подарил. Была еще жива. Толя все замаскировал под ограбление и убежал. Вернулся часа через три. Вызвал "скорую". Светочку забрали в реанимацию, но не спасли. После этого признался, что молоток выбросил в мусорный бак. Замотал его в трусы", - говорит родственница Нина Гуменюк.

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Полицейским пришлось проверить несколько тонн мусора на винницкой свалке, чтобы найти пакет с окровавленным молотком.

Причастность Мальца к преступлению подтвердили экспертизы - молекулярно-генетическая и криминалистические. На найденном на помойке молотке обнаружены ДНК подозреваемого, убитых женщин и детей.

В судебных заседаниях подсудимый убеждал, что он на момент убийства не осознавал своих действий. Проведенные амбулаторная и стационарная психолого-психиатрические экспертизы показали, что свои действия он осознавал и является вменяемым.

Трагедия произошла днем ​​31 декабря 2018-го. Анатолий Малец расправился с семьей и поехал покупать подарки для второй семьи. Затем вернулся. И якобы увидел кровавую расправу. Мужчину сразу забрали в участок. 1 января посадили в изолятор. Малец - программист. Его жена Надежда работала главным бухгалтером в частной фирме. Купили двухэтажную четырехкомнатную квартиру в винницком микрорайоне "Академический". 2016-го мужчина завел любовницу. Из-за этого в конце 2018 года развелся. Жил на две семьи. Его мать переехала к бывшей невестке. Имела рак. Ей оставалось жить считанные месяц.