"Выгоревшие дома, боеприпасы и осколки" - показали видео разрушений вблизи военного арсенала

От взрывов на 6 военном арсенале больше всего пострадало село Августовка Ичнянского района Черниговщины. Фото - facebook.com/groups

От взрывов на 6 военном арсенале больше всего пострадало село Августовка Ичнянского района Черниговщины. Там в основном живут дачники и пенсионеры.

Уже поступило более 70 обращений о разрушениях. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Получили более 70 обращений в основном по поврежденным домам. Их будет на самом деле больше, потому что люди возвращаются домой и видят наличие там боеприпасов, осколков, других повреждений. Есть повреждения, выгоревшие дома, но оттуда очень быстро эвакуировали население. А также с помощью подразделений полиции буквально вчера оттуда вывезли последних пенсионеров, которые не смогли сами уехать. Поэтому жертв на сегодня нет", - сказал заместитель председателя Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, сколько времени нужно на разминирование вблизи Ични

Ни одно сообщение о мародерствах в населенных пунктах, откуда эвакуировали людей, не подтвердилось.

До начала взрывов на 6 арсенале Минобороны у Ичнеи на Черниговщине находилось 69,5 тыс. т боеприпасов. Из них более 40 тыс. т - пригодных к применению.