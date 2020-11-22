Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП

Очевидцы ликвидировали небольшое возгорание под капотом машины. Фото: pixabay

В Киеве 22 ноября водитель автомобиля Chevrolet Aveo пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел на проспекте Валерия Лобановского, сообщает в Telegram "Киев Оперативный".

На остановке тогда никого не было.

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"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой", - говорится в сообщении.

Также очевидцы ликвидировали небольшое возгорание под капотом машины.

В Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто. Впоследствии оказалось, что автомобиль не был на стояночном тормозе и самовольно уехал с парковки и попал в аварию, сообщает патрульная полиция Киева.