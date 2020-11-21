В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП

Водитель сначала подумал, что его автомобиль угнали. Фото: УНН

В Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто.

Впоследствии оказалось, что автомобиль не был на стояночном тормозе и самовольно уехал с парковки и попал в аварию, сообщает патрульная полиция Киева.

"Владелец сообщил о незаконном завладении, а на самом деле автомобиль самовольно уехал с места парковки и стал причиной ДТП. Этот курьезный случай произошел вчера на проспекте Науки. Владелец оставил автомобиль Ford возле магазина и отошел по делам. Когда вернулся, не выявил его на месте парковки. Мужчина забил тревогу и вызвал полицию по поводу завладения", - говорится в сообщении.

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Патрульные получили от дежурного информацию, что похожий автомобиль только что стал причиной ДТП с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo.

"Как выяснили патрульные, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз. В результате чего Ford отправился в самостоятельное путешествие проспектом и попал в ДТП", - сообщает полиция.

В ночь на 18 ноября в Киеве патрульные задокументировали 47 аварий. Об этом сообщила пресс служба патрульной полиции города.