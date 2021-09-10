Выдавал за футбольных фанатов: экс-полицейский переправлял нелегалов в ЕС

Во Львовской области задержали 24 гражданина Бразилии, которые незаконно находились в Украине и планировали выехать в страны ЕС.
Организовал канал нелегальной миграции местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии", сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
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"Задержанных нелегалов проверяют на возможную причастность к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом. Устанавливают других причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу", - рассказали в СБУ.
Иностранцев принудительно вернут на родину в ближайшее время. Виновных привлекут к ответственности.
В Черноморске Одесской области нелегалы выскочили из порезанного автоприцепа и пытались сбежать. Их задержали пограничники. По словам задержанных, они граждане Сирии и планировали нелегально попасть в Германию. Признались, что сели в полуприцеп с автомаслом в Стамбуле и каждый заплатил за такой "вояж" по €7 тыс.
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