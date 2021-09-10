Выдавал за футбольных фанатов: экс-полицейский переправлял нелегалов в ЕС

Фото: ssu.gov.ua

Во Львовской области задержали 24 гражданина Бразилии, которые незаконно находились в Украине и планировали выехать в страны ЕС.

Организовал канал нелегальной миграции местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии", сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали преступников, которые переводили через границу нелегалов

"Задержанных нелегалов проверяют на возможную причастность к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом. Устанавливают других причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу", - рассказали в СБУ.

Иностранцев принудительно вернут на родину в ближайшее время. Виновных привлекут к ответственности.

В Черноморске Одесской области нелегалы ​​выскочили из порезанного автоприцепа и пытались сбежать. Их задержали пограничники. По словам задержанных, они граждане Сирии и планировали нелегально попасть в Германию. Признались, что сели в полуприцеп с автомаслом в Стамбуле и каждый заплатил за такой "вояж" по €7 тыс.