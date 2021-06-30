Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу

Фото: volynpost.com

В Луцке Волынской области из окна девятого этажа выпрыгнул мужчина. Происшествие случилось ночью 30 июня на просп. Молодежи.

Спасли жизнь самоубийце футбольные фанаты, которые шли по улице, сообщает Волынь Post.

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Отмечается, что мужчина сначала выбросил из окна книги, а затем прыгнул сам. При падении сначала упал на дерево, а оттуда уже на землю, что спасло ему жизнь.

Пострадавшего заметили футбольные фанаты, которые возвращались домой после коллективного просмотра матча. Они вызвали "скорую" и полицию. После падения к мужчине выбежала мать. Его госпитализировали.

В Запорожье 22-летний мужчина выжил после падения с девятого этажа. Несчастный случай произошел в Хортицком районе. Пострадавший получил закрытый перелом бедренной кости, закрытый перелом ребер слева, было внутреннее кровотечение. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.