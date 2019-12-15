"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным

Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде. Фото: скрин из видео

Ночью в столице патрульные полицейские остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины-водителя.

За вождение в нетрезвом состоянии составили протокол.

При этом, водитель и ее подруга вели себя вызывающе и хамили полицейским. Видео с места инцидента опубликовали на странице паблик "Киев оперативный" в Facebook.

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В Киеве электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который проехал Столичным шоссе на скорости 288 км/ч.