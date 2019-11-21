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четверг, 21 ноября 2019 11:13

В столице зафиксировали рекорд превышение скорости

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В столице зафиксировали рекорд превышение скорости
Произошло это в дневное время суток. Фото: www.drive2.com

В Киеве электронная система TruSign зафиксировала автомобиль проехал Столичным шоссе на скорости 288 км/ч.

Об этом сообщили на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

"Новый антирекорд превышение скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду ", - говорится в сообщении.

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В Центре отметили, что такая ситуация недопустима, ведь угроза для жизни водителей-нарушителей и тех, кто оказался рядом, является критической.

Несколькими днями ранее на этом же шоссе автомобиль разогнался до скорости 222 км/ч.

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