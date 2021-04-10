Второй шанс на жизнь. Спасатели реанимировали двух детей

Детей вынесли из горящей квартиры. Фото: ГСЧС

В Киеве спасатели вынесли из горящей квартиры двоих детей без признаков жизни и реанимировали их до приезда скорой.

Инцидент произошел 9 апреля в Киеве, на улице Марины Цветаевой 10/87, что на Троещине. Там на 14 этаже жилого дома произошел пожар в квартире на площади 15 кв. м, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре к спасателям поступило в 17:01, он был ликвидирован в 17:26. При этом отмечается, что скорая прибыла на место в 17:40.

"В ходе тушения пожара пожарные обнаружили в квартире 2 детей, мальчиков 2 и 6 лет, без признаков жизни. Пожарные мгновенно вынесли детей на свежий воздух и приступили к оказанию неотложной домедицинской помощи. Именно благодаря настойчивости спасателей и полицейского, которые "откачивали" малышей, дети получили второй шанс на жизнь. Их передали медикам и затем госпитализировали", - рассказали в ГСЧС.

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Сначала удалось вернуть к жизни ребенка 6 лет, а потом которому 2,5 года. Обоих госпитализировали в реанимацию.

Спасатели также эвакуировали жительницу соседней квартиры, которую с признаками отравления продуктами горения передали медикам. От госпитализации женщина отказалась.

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