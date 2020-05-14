Вся синяя: мать рассказала о травмах избитой 19-летней дочери с инвалидностью

На Харьковщине компания устроила расправу над подругой. Фото: facebook.com/cyber.hnuvs

Родные 19-летней Инны из села Феськи на Харьковщине узнали, что ее избили 7 ребят, только на следующий день. В тот вечер Инна пришла домой и легла спать, говорит мать девушки Ирина Земляная.

На следующий день женщина заметила, что у дочери синее ухо, ноги, а на ягодицах отпечатался протектор от обуви, сообщает ТСН.

"Протектор обуви был на ее ягодицах. Ноги полностью синие. Ухо - синее", - вспоминает Ирина Земляная.

Семья пошла в полицию. Большинство обидчиков признали свою вину.

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"Рассказывают по всему селу, что ничего страшного, заплатят штрафы и ничего не будет", - говорит родственница избитой девушки Юлия Шупик.

19-летняя Инна с детства имеет сложности в развитии. Поэтому восемь лет училась дома, а в 9-м классе села за школьную парту.

"Дети, одноклассники заботились о ней. Они здесь, как одна семья", - рассказал директор Феськовской школы Сергей Стогний.

Односельчане шокированы, потому что одна из нападавших - это подруга Инны. Сами же обидчики попрятались по домам.

Компания устроила расправу над подругой, которая якобы распространяла о них сплетни. Инцидент произошел 10 мая. На распространенном видео видно, как участники конфликта наносят жертве удары по голове и шее. Затем один из участников заставляет девушку встать на колени и просить прощения.