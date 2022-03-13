ВСУ ярко уничтожили самолет врага

Фото: stopcor.org

Украинские защитники ликвидировали еще один вражеский самолет.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ".

"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су", - пишут.

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Продолжается 18-й день сопротивления русским захватчикам. За время полномасштабной войны РФ против Украины воины уничтожили более 12 тыс. русских оккупантов. Также уничтожили 374 танка, 1226 боевых бронированных машин, 140 артиллерийских систем, 62 реактивных систем залпового огня, 34 средства противовоздушной обороны, 74 самолетов, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, три корабля/катера, семь беспилотных летательных аппаратов.