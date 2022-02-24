ВСУ сбили седьмой российский самолет

ВСУ сбили седьмой российский военный самолет. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.

Об этом сообщили в штабе ООС в 12.11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главнокомандующий ВСУ назвал территории, где отбили российского врага

"Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны", - сказано в сообщении.

Захватчики продолжают нести потери.

На территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.

Украинские военные сбили шесть вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе. По информации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, один из уничтоженных самолетов – бомбардировщик Су-24.