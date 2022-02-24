ВСУ сбили седьмой российский самолет

Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.
Об этом сообщили в штабе ООС в 12.11.
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"Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны", - сказано в сообщении.
Захватчики продолжают нести потери.
На территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.
Украинские военные сбили шесть вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе.
По информации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, один из уничтоженных самолетов – бомбардировщик Су-24.
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