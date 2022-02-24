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четверг, 24 февраля 2022 08:03

Украина сбила пять российских самолетов и вертолет

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Украина сбила пять российских самолетов и вертолет
Бомбардировщики Су-24. Фото: РИА

Украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров. Вместе победим", - говорится в сообщении.

По информации прессслужбы Сухопутных войск ВСУ, один из уничтоженных самолетов – бомбардировщик Су-24.

"По оперативной информации, украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Предварительно – это Су-24", – информируют Сухопутные войска.

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

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Дата
24
февраля

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