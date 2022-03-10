ВСУ отжали у оккупантов танки, ЗРК и бронированную эвакуационную машину

Украинские военные продолжают защищать государство от оккупантов.
Сегодня, 10 марта, в Черниговской области одним из подразделений ОК "Північ" состоялся бой с превосходящими силами противника. Об этом сообщают в Facebook.
В результате этого боя украинские военные отжали у врага 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.
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Украинские защитники разгромили колонну снабжения армии РФ в Сумской области. Украинские воины обезвредили 10 топливозаправщиков, 4 БТР-а и зенитно-ракетный комплекс.
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