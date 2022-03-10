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четверг, 10 марта 2022 19:18

Спецтема: Война России против Украины

ВСУ отжали у оккупантов танки, ЗРК и бронированную эвакуационную машину

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Украинские военные продолжают защищать государство от оккупантов.

Сегодня, 10 марта, в Черниговской области одним из подразделений ОК "Північ" состоялся бой с превосходящими силами противника. Об этом сообщают в Facebook.

В результате этого боя украинские военные отжали у врага 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

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Автор: ОК "Північ"
  ВСУ конфисковали у врага 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину
ВСУ конфисковали у врага 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину
Украинские защитники разгромили колонну снабжения армии РФ в Сумской области. Украинские воины обезвредили 10 топливозаправщиков, 4 БТР-а и зенитно-ракетный комплекс.
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  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
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