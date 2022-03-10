ВСУ отжали у оккупантов танки, ЗРК и бронированную эвакуационную машину

Украинские военные продолжают защищать государство от оккупантов.

Сегодня, 10 марта, в Черниговской области одним из подразделений ОК "Північ" состоялся бой с превосходящими силами противника. Об этом сообщают в Facebook.

В результате этого боя украинские военные отжали у врага 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ на двух направлениях выбили россиян на невыгодной позиции

Автор: ОК "Північ" ВСУ конфисковали у врага 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину