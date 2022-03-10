ВСУ на двух направлениях выбили россиян на невыгодной позиции

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сборке оружия украинскими военными", - говорится в сообщении.

Автор: ВСУ ВСУ разбили россиян в двух направлениях

Автор: ВСУ ВСУ разбили россиян в двух направлениях

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В Генштабе добавляют, что среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций. Это в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.

Автор: ВСУ ВСУ разбили россиян в двух направлениях

Вооруженные силы Украины разбили российских оккупантов, атаковавших направление Броваров. "Вчерашний бой на направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!", - написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.