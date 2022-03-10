"Полный разгром": ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Броваров

Наши силы обороны надежно защищают столицу, пишет Валерий Залужный. Фото: ТСН

Вооруженные силы Украины разбили российских оккупантов, атаковавших направление Броваров. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Вчерашний бой на направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!", - написал Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.